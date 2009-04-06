Українські письменниці вийшли на подіум (фоторепортаж)

В рамках Lviv Fashion Week відбувся нетрадиційний показ від львівського дизайнера Юлії Лехів. Її колекція "Коронація Слова" сподобалась як глядачу, так і моделям-письменникам, пише Zaxid.net.

Ефектні та елегантні Ірен Роздобудько, Лариса Денисенко, Наталка Шевченко, Галина Вдовиченко, Елеонора Сімонова (директор видавництва "Нора-Друк"), Андрій Кокотюха, Ярослава Литвин, Анна Багряна та натхненниця літературного конкурсу "Коронація слова" Тетяна Логуш представили колекцію костюмів-трансформерів від львівського модельєра. Не змогла взяти участь у цьому показі - Марія Матіос, оскільки хворіє.

Як зазначила на прес-конференції Юлія Лехів, "ближче до гармонії опиняються ті, хто вміє подивитися на світ під несподіваним кутом зору, часом перевернувши звичні речі та явища навпаки, ті, хто може змінити правила, зробити те, що хоче і чого від нього не чекають. Усі, хто бере участь в експерименті - саме такі".

Ідея створити колекцію для українських письменників прийшла Тетяні Логуш та Галині Вдовиченко. "Щоб стати моделями, письменників довго вмовляти не довелося", - зазначила Юлія Лехів.

Письменникам-моделям пощастило, як запевнила Тетяна Логуш, "Коронація Слова" дарує моделям їхні костюми.

За словами Галини Вдовиченко, чи не кожен костюм колекції є по-справжньому унікальний й особливий, оскільки трикотажна кофтинка може перетворюватися у сукню, а спідниця у шорти. Ця колекція насправді шилася всліпу. Вперше її письменники побачили перед виступом.

Фото УНІАН