Горан Бреговіч виступить в Києві на день Хрещення Русі

Відомий сербський композитор і виконавець Горан Бреговіч приїде до України як учасник святкового концерту до дня Хрещення Русі.

Про це повідомив лідер гурту «Брати Карамазови» Олег Карамазов.

"Цього року святкування Дня Хрещення Русі пройде в Україні утретє. І саме на ці дні намічений перший офіційний візит до Києва патріарха Московського і всієї Русі Кирила. Я поки не розкриватиму імена учасників святкового концерту, але можу сказати, що крім відомих музикантів з України, Росії і Білорусі, ми чекаємо приїзду легендарного Горана Бреговіча", – сказав Карамазов.

Як повідомлялося, патріарх Московський і всієї Русі Кирило прибуде до Києва 27 липня цього року – напередодні дня пам`яті святого рівноапостольного князя Володимира.

Нагадаємо, 25-27 липня 2008 року Україна святкувала 1020-річчя хрещення Київської Русі. До Києва прибули Константинопольський патріарх Варфоломій I і нині покійний патріарх Московський і всієї Русі Алексій II.

У рамках святкування російські рок-гурти ДДТ і «Брати Карамазови» проїхали з туром по майже 30 містам України.

Кореспондент