Скрипка провів у Москві 5-годинний Етно-диско-марафон

"Ми стрічки із твого вінку, ми квіти твої, що пливуть по воді, Україно..." – у такі поетичні рядки вилилися почуття Любави Малишевої, молодої москвички, якій трапилась нагода побувати на феєричному українському карнавалі, що стався у Першопрестольній 1 квітня на честь 200-ліття Миколи Васильовича Гоголя.

Спільними зусиллями добрих людей – мистецької агенції "Наш Формат", творчого колективу Країни Мрій, активістів Хмельницького Земляцтва та працівників Посольства України в РФ, – Українські Вечорниці вперше завітали до російської столиці, лишивши численним гостям та учасникам дійства безліч незабутніх вражень. 15 кращих українських співців та музикантів прибули до Москви аби влаштувати шановним сусідам яскраве національне свято. Чоботи з Бугая, Велика Оркестра та Олег Скрипка на кілька годин перенесли усіх присутніх у казковий світ українського весілля, світ давніх обрядів та запальних еротичних танців.

Потім настала черга Конкурсу Вишиванок, більшість з учасників якого на приємний подив виявились не етнічними українцями, а стовідсотковими росіянами – мешканцями Москви, Пітера, Ярославля та навіть Караганди, що зайвий раз підтвердило – мода на все українське сьогодні впевнено обертається на міжнародний тренд.

Фіналом Вечорниць став традиційний марафонський Етно-диско-рейв – протягом 5 годин невгамовний DJ O’Skrypka краяв розбурхану публіку шаленими ритмами своїх фірмових нон-стоп-танців.

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