На Андріївській церкві з`явилися тріщини

Андріївська церква опинилася під загрозою зсуву. У стилобатній частині культової споруди з`явилися тріщини.

Реконструкцію фахівці оцінюють у понад 25 мільйонів гривень: насамперед потрібно укріпити схил, звести дві підпірні стіни. На розробку проекту відвели місяць.

За словами начальника Головного управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Віталія Пшеничного, нові тріщини з`явилися минулого року, а на їх ліквідацію виділили понад 4 мільйони гривень.

"Є реальна загроза зсуву. Тому наступного тижня поблизу Андріївської церкви відбудеться робоча нарада, в якій візьмуть участь представники міської влади, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, фахівці", - сказав Пшеничний.

За словами начальника КП "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт" Олега Рубльова, на 2009 рік кошти на рятувальні роботи для Андріївської церкви не передбачені.

"Ситуація є складною. Завдяки дослідженням наших фахівців з`ясувалося, що поблизу Андріївської церкви потрібно терміново робити дві підпірні стіни з боку Боричевого узвозу. Одна з них, за цінами 2007 року, коштує понад 5 мільйонів гривень, інша - 500 тисяч гривень. Чимало роботи залишилося виконати і в штольнях", - сказав Рубльов.

Завідувач науково-дослідного відділу охорони пам`яток архітектури "Софії Київської" Євген Кажан заявив, що наразі триває розробка проекту, а загальна вартість робіт без проекту становить більше 25 мільйонів гривень.

Як відомо, раніше під загрозою зсуву опинився пам`ятник Володимиру, біля підніжжя якого з`явилися тріщини. Повністю завершити реконструкцію фахівці планують до Дня Києва.

Українська правда