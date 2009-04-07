11 квітня завершиться всеукраїнський тур Святослава Вакарчука

11 квітня 2009 року в Києві в столичному Палаці мистецтв «Україна» (початок о 19:00) відбудеться фінальний концерт Всеукраїнського туру музичного проекту Святослава Вакарчука «Вночі».

У рамках туру, який тривав трохи більше місяця, представлення програми «Уночі» з успіхом пройшло в 15 містах країни. В Одесі, Львові та Києві відбулося по 2 концерти.

Підводячи підсумки Всеукраїнського туру, Святослав Вакарчук зазначив: «Нам було по-справжньому цікаво представляти програму в кожному з міст, цікаво, як сприйме її зал. І зараз ми з упевненістю можемо сказати, що цей тур виявився одним з найкращих в емоційному плані. Спочатку ми вважали, що така музика не буде широко сприйнята, а сталося все навпаки. Щирі переживання, роздуми та емоції тих, хто прийшов на концерт, стали для нас фантастичним подарунком. Ось і 11 квітня сподіваємося на відвертий діалог з гостями фінального концерту проекту в Києві».

У програмі фінального концерту – 11 композицій з альбому «Вночі», а також хіти «Океану Ельзи» у новій обробці. У концерті візьмуть участь: Святослав Вакарчук, музиканти «ОЕ», а також відомі виконавці джазу, класичної та народної музики, струнний оркестр.

Нагадаємо, презентація проекту «Вночі» відбулася 4 листопада 2008 року в Києві, вже за місяць побачив світ однойменний альбом. Над альбомом «Вночі» працювали як учасники групи «Океан Ельзи» так і запрошені музиканти, талановиті виконавці джазу, класичної та народної музики: Олексій Саранчін, який заграв джазові фортепіанні партії, саксофоніст Богдан Гуменюк, гітарист Олексій Морозов, перша скрипка струнного квартету «Колегіум» Кирило Шарапов та багато інших.

Робота над платівкою проходила у трьох країнах світу: запис зроблений у Будинку звукозапису в Києві, зведення – в ICP Studios у Брюсселі (Бельгія), а мастерінг – на Lurssen Mastering у Лос-Анджелесі (США). Над мастерінгом платівки працював відомий американський саунд-продюсер, лауреат двох премій «Греммі» Гавін Лурсен.