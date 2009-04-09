Аль Пачіно перетвориться на Наполеона

Голлівудський актор Аль Пачіно виконає роль Наполеона в екранізації дитячої книги Стейтона Рабіна "Бетсі та імператор".

"Бетсі та імператор" розповідає про 14-річну дівчину на ім`я Бетсі Белком, яка живе на острові Святої Єлени і зав`язує дружбу з Наполеоном, засланцем на острів після Ватерлоо.

Бетсі Белком була реальним історичним персонажем, що залишив власну автобіографію. Проте Рабін зізнавався, що не читав її життєпис і не використав його в своїй книжціі, розрахованій на дітей середнього шкільного віку.

Хто зіграє роль Белком, поки не уточнюється. Терміни релізу картини поки також невідомі.

Сценарій напише Брайан Едгар, знімати фільм буде Джон Каррен, режисер "Розмальованої вуалі".

Подробиці