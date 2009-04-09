Дні польського кіно вже вчетверте в Україні

З 7 по 18 квітня 2009 року відбудуться Дні польського кіно в Україні за підтримки Української кінофундації та Польського Кіноінституту. Глядачі матимуть змогу познайомитись з кращими роботами польського кінематографу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Української кінофундації.

У рамках Днів польського кіно в Україні відбудуться офіційні прем’єри шести сучасних польських фільмів та ретроспектива фільмів Кшиштофа Зануссі з нагоди 70-річчя режисера. Польське кіно буде представлене українському глядачеві в мережі кінотеатрів “Кінопалац” у Києві, Харкові, Львові та Вінниці.

Урочисте відкриття Фестивалю – 8 квітня у Києві, в кінотеатрі Кінопалац допрем’єрним показом фільму «Серце на долоні» спільного виробництва Польщі та України. Одну з головних ролей у фільмі зіграв український актор світового рівня – Богдан Ступка, який стане почесним гостем та учасником вечора. Серед зіркових гостей фестивалю – відомий польський режисер, сценарист, одна з ключових постатей сучасного кінематографу Кшиштоф Зануссі, Віце-президент Польського кіноінституту Мачей Карпінський, актори фільму «Стадіон безпритульних» Ерік Любош та Бартоломей Топа, продюсер стрічки «Подряпина» Даріуш Сідор.

У рамках Фестивалю будуть продемонстровані такі фільми: останній фільм великого польського режисера Анджея Вайди – «Татарське зілля» ( світова прем’єра на Berlinale-2009 та приз Альфреда Бауера за інновації у кіномистецтві); фільм «Дрімота» - розповідь про людей у стані емоційної летаргії; краківська історія на тему люстрації, актуальної та гострої для сучасної Польщі фільм «Подряпина»; кращий фільм Польщі 2008 року - «33 сцени з життя» (нагорода за кращу режисуру на міжнародному кінофестивалі в Локарно 2008 року); сюрреалістична стрічка класика польського та британського кіно Єжи Сколімовського - «Чотири ночі з Анною»; яскрава комедія, що піднімає важливі проблеми сьогодення - «Стадіон безпритульних»; та ретроспектива фільмів легендарного Кшиштофа Зануссі та його нова стрічка «Серце на долоні» (Нагороди: Срібний Марк Аврелій на Римському МКФ Богдану Ступці за кращу чоловічу роль).