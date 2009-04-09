Всесвітня цифрова бібліотека відкриється 21 квітня

Запуск Всесвітньої цифрової бібліотеки (World Digital Library) призначений на 21 квітня 2009 року. Вона працюватиме сімома мовами: арабською, китайською, англійською, французькою, португальською, російською і іспанською. Створення бібліотеки зайняло чотири роки, повідомляє The Guardian.

У проекті беруть участь національні бібліотеки Франції, Бразилії, Швеції і багатьох інших країн. Ініціатором створення проекту був директор Бібліотеки Конгресу США Джеймс Біллінгтон.

Завдання Всесвітньої цифрової бібліотеки - надання максимально широкого і безкоштовного доступу до культурної спадщини різних країн світу: від книг до музичних записів і архітектурних креслень.

У грудні 2008 року з другої спроби відкрилася пан’європейська бібліотека Europeana: під час листопадової прем`єри проект впав під напливом відвідувачів. У Europeana представлені матеріали тисячі національних бібліотек, архівів і музеїв континенту.

Lenta.ru