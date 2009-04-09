У Черкасах демонструють шоу пісочної анімації

До обласного центру його привезла харківська художниця Дар’я Пушанкіна. На очах у глядачів танець пальців майстрині на склі народжував справжні витвори мистецтва. Усі охочі могли самі створити на піску навіяний фантазією образ.

Музика, світло та пісок у поєднанні створюють нове мистецтво для українців. Шоу пісочної анімації демонструє харківська художниця Дар’я Пушанкіна. Майстриня знає: є люди, які не бачили такого дива, але немає глядачів, яким би це не сподобалось.

Сусанна Назаретян, менеджер проекту: "Это искусство, которое дает возможность выйти из привычных рамок жизни и переместиться куда-то еще, понять, что кроме повседневной суеты, работы, быта, есть что-то еще, емкое, наполненное".

Пісочну анімацію Дар’я Пушанкіна опанувала три роки тому. У власній студії у Харкові вона допомагає дітям-інвалідам розвивати моторику рухів, а спортсменам — відновитися після травм. Але згодом танець пальців по склу став улюбленим хобі.

Дар’я Пушанкіна, художниця: "Изюминка этого творчества в концертной деятельности – трансформация рисунков, когда один образ плавно переходит в другой образ. Допустим, улитка. Добавляем линию - получается глаз. Добавляем хвост - получается рыба".

Навчитися створювати пісочні картини просто, переконує художниця. Для цього підійде борошно, манка, кава, сіль чи прожарений річковий пісок, гнучкі пальці і фантазія. Юля вперше побачила шоу пісочної анімації і одразу прийшла на майстер-клас.

Юлія, мешканка Черкас: "Песок рассыпается и совсем не так ложится, когда рисуешь кистью. Именно двумя руками это интересно, немножко по-другому получаются движения рукой, закручиваешь, песок разгребаешь".

Увічнити пісочні картини під силу лише фотоплівці. Свої найкращі роботи Дар’я Пушанкіна оформила в експозицію.

"Факти", ICTV