Виставка ”Пасхальний сувенір” відкрилась у Луцьку

У Луцьку відкрилася виставка "Пасхальний сувенір", на якій представлено майже 400 унікальних сувенірних пасхальних яєць, а також Великодніх листівок та композицій. Виставка сформована з колекцій митрополита Луцького і Волинського Ніфонта, архієпископа Рівненського та Острозького Варфоломія і фондів Музею волинської ікони, де вона й діє.

Як передає кореспондент УНІАН, експонати різноманітні за матеріалами, виготовленням та тематикою зображення. Проте, високими художніми якостями вирізняються дерев`яні яйця, виконані в техніці лакової мініатюри з зображеннями Ісуса Христа, Богородиці, Воскресіння Христового, святих, храмів. Також, представлені пасхальні яйця з порцеляни, фаянсу. Композиції "Тайна вечеря", виготовлені з перламутру, та пасхальні яйця з напівкоштовного каміння і мінералів, привезені з Єрусалима, вирізняються урочистістю і вишуканістю.

Виставка діятиме протягом кількох тижнів.