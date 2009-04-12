До Великодня організовано відкриті уроки писанкарства

Напередодні Великодня відкриті уроки писанкарства для чернівчан організувала місцева самодіяльна студія писанкового розпису «Сварог», яка вже чотири роки працює у центрі культури «Вернісаж».

Як повідомила УНІАН директор центру культури Лариса КАНЮКА, мета цієї акції відродити мистецтво писанкового розпису, долучити до цього прадавнього ремесла підростаюче покоління чернівчан.

За її словами, урочисті передвеликодні відкритті уроки в студії «Сварог» відвідують чернівчани, мешканці приміських сіл, які бажають долучити свої родини до старовинного мистецтва писанки і глибше зрозуміти символіку старовинних орнаментів, що прийшли до нас із глибини віків. Досвідчені майстрині писанкарства знайомлять слухачів із символікою, матеріалами та засобами розпису писанок, дають практичні уроки.

Для слухачів студії видано буклет із взірцями буковинських писанок, які зібрав відомий вижницький майстер Юрій ФЕРЕНЧУК.