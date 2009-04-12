Презентація нової книжки Олега Коцарева

14 квітня у Києві відбудеться презентація нової поетичної збірки Олега Коцарева "Мій перший ніж".

Книга вийшла в серії "Зона Овідія" видавництва "Факт". Це 184 сторінки верлібрів, білих віршів, римованих текстів, візуальних експериментів у традиціях старого авангарду і навіть одна поема, зроблена у формі психологічного тесту.

Олег Коцарев (нар. 1981 року в Харкові) - автор книжок "Коротке і довге" (2003) та "ЦІЛОДОБОВО!" (2007, у співавторстві). Його вірші перекладено вісьмома мовами. Російські переклади незабаром вийдуть у Москві окремою книжкою.

Окрім читання віршів, під час презентації організатори анонсують демонстрацію відеопоезії від студії "Технократ" (Катерина Бабкіна та Сергій Гвоздик).

Адреса: Книгарня "Є" (Лисенка 3, м.”Золоті Ворота”).

Початок - 18.30.

Модератор - Дмитро Лазуткін.