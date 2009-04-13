23 роботи Пінзеля відібрали у Львові для експозиції у Луврі

23 роботи руки майстра Іоана-Георга Пінзеля відібрали для експонування у музеї Лувр (Париж, Франція) члени офіційної делегації з Лувру, які нещодавно побували на Львівщині. Про це розповів у коментарі кореспондентові ЗІКу начальник управління зовнішніх зв’язків та промоції регіону Львівської обласної ради Тарас Возняк.

Серед робіт, які поїдуть у Лувр, – увесь Годовицький вівтар, який зараз експонується у Музеї Пінзеля у Львові, роботи з Монастириськ, Тернопільського музею, з Івано-Франківського музею, а також одна скульптура із церкви села Рукомиша, що на Тернопільщині.

Також під час візиту було визначено час і місце експонування робіт. Отже, виставки проходитиме протягом жовтня – грудня 2011 року у каплиці Людовіка XIV всесвітньовідомого паризького музею.

Як зазначив Тарас Возняк, зараз триватиме робота над вирішенням фінансових та технічних питань перевезення робіт. Вирішуватимуть їх на рівні міністерств закордонних справ та міністерств культури України та Франції.