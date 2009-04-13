«Україна без сарани» – другий захід із циклу «Гогольфест 2009»

Під такою назвою цими вихідними у Києві відбувся концерт виконавців сучасної альтернативної та електронної музики.

Понад півтори тисячі глядачів потішили своєю музикою вітчизняні Syn Say і "Даха Браха", литовська співачка Аліна Орлова й англійські виконавці з гурту The Amorphous Androgynous.

Організатори концерту кажуть, це своєрідний анонс наступного етапу фестивалю, який восени відбудеться у Києві, а потім продовжиться у Санкт-Петербурзі. А головне завдання фестивалю фестивалів, як ще називають «Гогольфест» - відкрити Україну для українців і для всього світу.

Наступний перфоманс планують організувати у "Мистецькому арсеналі" та галереї "Лавра".

Влад Троїцький, президент «Гогольфесту»: "Будет боле 12 стран-участников. Это будет серьезная немецкая программа, французская программа, венгерская программа, русская программа, испанская, литовская, английская, польская. То есть, это большие программы в разных областях: современна академическая музыка, театр, визуальное искусство".

ICTV