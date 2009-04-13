Мертвий Півень і Юрій Андрухович записали новий альбом

На харківській студії М-Арт Півні вже вдруге створюють альбом у рекордно швидкий термін. Тепер за участі Патріарха записано сім нових пісень та три кавери на пісні, які вже давно входять до репертуару гурту, повідомляє sumno.com.

Юрій Андрухович: «Страшенно радий, що це здійснилося. На мій погляд, півні зараз у надзвичайно хорошій формі, якою просто гріх було б не скористатися. Крім того, я вперше став учасником чи принаймні свідком того, як відбувається народження їхньої музики практично з нуля. Мені здається, це абсолютно найкращий з їхніх альбомів.»

Десять треків звучать сорок п’ять хвилин. Такий собі ідеальний шкільний урок поезії.

ПАМ’ЯТНИК

SEVEN-ELEVEN

ВОЛЬФ МЕССІНҐ. ВИГНАННЯ ГОЛУБІВ

АМАЛІЯ НЕБОРАКА (Adios muchachos…)

ЛЕМБЕРЗЬКА КАТАСТРОФА 1826 Р.

ЛИПИ (КОЛО)

МИ ТАК ЖИЛИ НЕМОВ СПІВАЛИ ДЖАЗ…( ЕЛЕГІЯ ПІСЛЯНОВОРІЧНОГО РАНКУ)

CALLING DEM

ПАСТУХ ПУСТАЙ

Бонус. Етюд з воронами.

Про найближчі презентації новому альбому Мертвий півень MADE IN ЮА детальніше тут.