Мертвий Півень і Юрій Андрухович записали новий альбом
У рекордно швидкий термін
На харківській студії М-Арт Півні вже вдруге створюють альбом у рекордно швидкий термін. Тепер за участі Патріарха записано сім нових пісень та три кавери на пісні, які вже давно входять до репертуару гурту, повідомляє sumno.com.
Юрій Андрухович: «Страшенно радий, що це здійснилося. На мій погляд, півні зараз у надзвичайно хорошій формі, якою просто гріх було б не скористатися. Крім того, я вперше став учасником чи принаймні свідком того, як відбувається народження їхньої музики практично з нуля. Мені здається, це абсолютно найкращий з їхніх альбомів.»
Десять треків звучать сорок п’ять хвилин. Такий собі ідеальний шкільний урок поезії.
ПАМ’ЯТНИК
SEVEN-ELEVEN
ВОЛЬФ МЕССІНҐ. ВИГНАННЯ ГОЛУБІВ
АМАЛІЯ НЕБОРАКА (Adios muchachos…)
ЛЕМБЕРЗЬКА КАТАСТРОФА 1826 Р.
ЛИПИ (КОЛО)
МИ ТАК ЖИЛИ НЕМОВ СПІВАЛИ ДЖАЗ…( ЕЛЕГІЯ ПІСЛЯНОВОРІЧНОГО РАНКУ)
CALLING DEM
ПАСТУХ ПУСТАЙ
Бонус. Етюд з воронами.
Про найближчі презентації новому альбому Мертвий півень MADE IN ЮА детальніше тут.