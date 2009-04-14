У Києві стартують Дні Набокова

З 14 по 27 квітня в київській міській галереї мистецтв Лавра пройде фестиваль Запрошення до Лаури, присвячений 110-річчю з дня народження письменника Володимира Набокова.

У рамках фестивалю відбудеться шаховий турнір «Меморіал Набокова», художня виставка «Посмішка Лоліти», ретроспектива творів за книгами Набокова, нон-стоп показу документального фільму «Береги Набокова», творчий вечір режисера Іллі Лайнера і триденний фестиваль «Ігри в Набокова».

Фестиваль починається з того, що став вже традиційним міжнародного шахового турніру «VII Меморіал Набокова», який пройде з 14 по 22 квітня в Актовому залі галереї Лавра, за участю 12 шахістів. Суддя Міжнародної категорії Олег Товчига оголосить переможців турніру 22 квітня у Центральній залі галереї.

17 квітня в Центральній залі галереї відкриється художній проект «Слід посмішки». Виставка «Слід посмішки» – своєрідне візуальне дослідження символіки жестів, проведене художниками, на основі найбільш значимого роману Набокова «Лоліта».

В експозиції виставки проходитиме нон-стоп показ семисерійного документального фільму «Береги Набокова», створеного в 1999 році фондом Ролана Бикова.

У програму фестивалю включена масштабна ретроспектива екранізацій за творами Володимира Набокова, фільми демонструватимуться впродовж усіх днів фестивалю.

24 квітня відбудеться творчий вечір російського режисера Іллі Лайнера, одного з творців документального серіалу «Береги Набокова» (спеціальний приз TEFFI-2000 за серію «Узори Каїсси»). Слухачі матимуть унікальна нагода побачити інтерв`ю Набокова, яке він дав французькій телепередачі «Апострофи» у 1975 році.

З 22 по 24 квітня пройде спектакль-фестиваль «Інри в Набокова». Він складатиметься з декількох театральних перформансів, в яких візьмуть участь театр «Зойк», недільна акторська школа «Бурса», «Театр АБО», «Театр вогню».

Остання подія третього дня «Ігор в Набокова» – виступ Nabokov Orchestra, який виконає композицію Ultima Thule (за назвою нескінченого твору Владимира Набокова). Ця ж подія стане символічним анонсом наступної набоковської акції запланованою галереєю Лавра до виходу в 2009 році останнього незавершеного роману Набокова «Справжня Лаура».

Корреспондент.net