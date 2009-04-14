Мер Полтави до дня Полтавської битви заборонить політичні заходи

Міський голова Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ на час проведення святкування 300-річчя Полтавської битви з 25 червня до 10 липня планує ввести мораторій на проведення будь-яких політичних заходів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на черговому засіданні міського оргкомітету з підготовки та проведення заходів з відзначення 300-річчя Полтавської битви.

Зокрема, А.МАТКОВСЬКИЙ висловив стурбованість спробами деяких політиків заполітизувати цю дату. На його думку, такий підхід спровокує наприкінці червня приїзд до Полтави деструктивних громадських організацій різного спрямування, що потягне за собою непередбачувані наслідки і суперечитиме головній ідеї заходів – вшанування пам’яті полеглих.

«Чим ближче 300-річчя Полтавської битви, тим більше уваги, як бачимо, приділяють йому політичні сили. Потрібно зауважити, що міський Організаційний комітет працює вже більше двох років, протягом яких відчувалася значна підтримка з боку меценатів, підприємців, громадських організацій, чого не можна сказати про допомогу політиків ні у фінансовому, ні в організаційному плані. Тому у Полтаві з 25 червня до 10 липня буде введений мораторій на проведення будь-яких політичних заходів»,- заявив А.МАТКОВСЬКИЙ.

На його думку, полтавці та гості міста повинні відпочивати, знайомитися з історією, бачити пам’ятки, проводити дозвілля на Полі Полтавської битви, і жодний політик чи політична партія не повинні їм у цьому заважати. “Тому нам не потрібні тут ні кандидати у Президенти, ні політичні партії зі своїми гаслами, у тому числі радикальними”, - сказав А.МАТКОВСЬКИЙ.

«Ще раз необхідно підкреслити, - зазначив мер, - що ми не святкуємо, не маємо намірів когось образити, а лише хочемо сказати: у світі є таке місто Полтава, місто, відоме завдяки Полтавській битві, яка вплинула на розвиток усієї Європи. Тож туристи зі Швеції, Фінляндії, Росії, України мають можливість приїздити до нашого міста і безпечно, в гарних умовах проводити тут дозвілля, знайомитися з історією і вклонитися воїнам, що загинули під час цієї війни».