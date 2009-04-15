ВВ скоротили гостину в Лондоні заради зустрічі з Девідом Лінчем

Минулого понеділка музиканти групи ВВ були люб’язно запрошені до участі в творчому вечорі з нагоди виходу в світ книги "Спіймати велику рибу. Медитація, усвідомлення, творчість", яку написав та особисто презентував українцям патріарх американського незалежного кінематографу, володар "Золотої пальмової гілки", тричі номінований на премію "Оскар" кінорежисер та сценарист Девід Лінч.

Досі відомий, як неперевершений майстер інтелектуального триллеру та постановник таких культових стрічок, як "Твін Пікс", "Дюна" і "Людина-слон", цього разу маестро Лінч, окрім власного літературного доробку, проанонсував також відкриття українського представництва благодійного фонду свого імені, метою якого є пропаганда застосування нестандартних технологій в галузі медицини та освіти і, зокрема, трансцендентальної медитації, як найефективнішої зброї проти дитячої підсвідомої агресії. Фонд, заснований 2005 року, сьогодні має представництва у 80 країнах світу, а в Сполучених Штатах його напрацювання введені до обов’язкових программ у школах для проблемних підлітків.

Честь привітати художника від імені вітчизняної богеми випала метрам української музичної медитації – гурту Воплі Відоплясова. Музикантам довелося перервати своє творче відрядження до Великої Британії, де відігравши великий сольний концерт у найпрестижнішій лондонській залі "IndigO2", "вевешники" неспішно чаклували у студії над новим альбомом. Проте заради знайомства з улюбленим режиссером хлопці не роздумуючи кинули все і спішно повернулись до Києва, аби персонально заспівати містеру Лінчу своїх психоделічних гімнів – і недарма, бо і "Весна", і "Любов" і навіть мажорний "День Народження" зазвучали того вечора особливо проникливо і якось по-твінпіксівськи атмосферно та потойбічно.

Країна мрій