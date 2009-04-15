Помер відомий французький письменник Моріс Дрюон

15:01, 15 квітня 2009
Культура
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Не дожив декілька днів до 91-річчя

У вівторок, 14 квітня, помер знаменитий французький письменник, член Французької Академії Моріс Дрюон.

Моріс Дрюон не дожив декілька днів до 91-річчя – він народився в Парижі 23 квітня 1918 року. Дрюон став членом Французької академії в 1966 році й був її постійним почесним секретарем.

Моріс Дрюон – один з найвідоміших сучасних французьких письменників, "живий класик" французької літератури.

Вперше почав публікуватися у вісімнадцятирічному віці. З 1937 по 1939 рік – студент факультету політичних наук Паризького університету. Після закінчення в 1940 році військової школи в місті Сомюр одержав військове звання офіцера кавалерії. Моріс Дрюон брав участь у боях із захисту Франції від фашистів. Після поразки Франції демобілізувався і залишився у неокупованій зоні.

Брав участь у французькому Опорі. У 1942 році інкогніто через Іспанію і Португалію перебрався до Лондона, де приєднався до створеного Шарлем де Голлем руху "Вільна Франція". Став одним з його близьких соратників.

Займався в штабі питаннями інформації. Одночасно був фронтовим кореспондентом французьких і союзницьких військ. У 1973-74 роках, при президентові Жорже Помпіду, Дрюон займав пост міністра культури Франції.

З 1946 року Моріс Дрюон присвячує себе літературній діяльності. У 1948 році опублікований перший великий твір письменника – "Сильні світу цього", за який в тому ж році він був удостоєний престижної Гонкурівської премії.

У 1966, 1998 і 2000 роках за успіхи в літературній творчості удостоєний премій Принца Монако, Сен-Симона і д`Обіне відповідно.

Дрюон написав понад 50 романів, драматургічних поем і п`єс, зокрема добре відомий історичний цикл "Прокляті королі", що приніс йому всесвітню славу та популярність.

Дань пам`яті письменника у вівторок віддав президент Франції Ніколя Саркозі.

"Я прощаюся з великим письменником, великим борцем опору, великим політичним діячем, великим майстром пера і людиною великої душі", – йдеться у президентському комюніке. – "Моріс Дрюон залишиться в історії, перш за все, як автор (гімну французького Опору) "Пісні партизан", разом з своїм дядьком Жозефом Кесселем. Він ризикував своїм життям в Опорі, і цей вогонь, ця пристрасть до Франції і до свободи ніколи не покидали його".

Моріс Дрюон став одним з 75 володарів Великого хреста ордена Почесного легіону – вищої державної нагороди Франції.

Удостоєний високих державних нагород Аргентини, Бельгії, Бразилії, Великобританії, Греції, Італії, Лівану, Марокко, Мальти, Мексики, Монако, Португалії, СРСР (орден Дружби народів), Сенегалу, Тунісу.

Подробиці

 

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