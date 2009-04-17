Ретроспектива видатного режисера Нової хвилі Жака Демі

Вчора, 16 квітня, в рамках «Французької Весни в Україні», відкрився кінофестиваль, присвячений творчості актора і кінорежисера Жака Демі. Як відзначив Надзвичайний і Повноважний посол Французької Республіки в Україні Жак Фор: «Однією з прекрасних і надзвичайних характеристик «Французької весни» в Україні є те, що фестиваль, який планувався в 2004 році до проведення тільки один раз у Києві, проходить вже вшосте, і його географія розширилася». Тепер заходи в рамках творчого фестивалю проходять по всій Україні - у Києві, Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Одесі, Харкові, Луганську, Рівному, Севастополі, Сімферополі, Запоріжжі.

Відкриття фестивалю відбулося за підтримки депутата Олександра Олександровича Шепелева, який, незважаючи на непросту економічну ситуацію, вирішив підтримати поширення французької культури в Україні. Перший фільм «Затока Ангелів», представлений у кінотеатрі Київ, справив на глядачів найприємніше враження. Історія про азартну гру, що ворогує з кохання, втілена Жанною Моро і Клодом Манном, блискуче відтворена на екрані геніальним діячем французького кіно 60-х років.

Нагадаємо, протягом квітня українці зможуть жити в ритмі французької весни, на якій будуть представлені різноманітні дійства: велика вулична вистава, кінофестивалі, пантоміми, сучасний цирк, концерти, художні і фотовиставки, діалоги з письменниками і т.ін.