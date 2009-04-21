Одна з найкращих театральних арен Києва святкує 30-річчя

Сьогодні ювілей у столичному Театрі драми та комедії на Лівому березі Дніпра, пише видання «Газета по-киевски».

Театр на Лівому березі за цей час спромігся піднятися на найвищу сходинку. Роботу акторів і режисерів театру по праву оцінили й професіонали, і глядачі. Купити квитки у день вистави майже неможливо. У Театрі драми і комедії лишилося небагато акторів, що працюють тут з першого дня.

Щоправда для держави 30 років – це не ювілей. 30 років для отримання поважних звань і нагород, згідно із законом, - надто молодий вік.

ICTV