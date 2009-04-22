Московські медики готуються до терактів під час Євробачення

Московські лікарі переходять на посилений режим роботи через побоювання терактів у період проведення конкурсу Євробачення-2009. На станціях повинні бути прийняті антитерористичні заходи безпеки, медперсонал повинен бути в межах міста і готовий вийти на роботу у вихідні. Лікарі вважають, що від такого посилення постраждають хворі, до яких буде нікому виїжджати за викликом.

На всі станції швидкої допомоги Москви розісланий наказ про термінове ухвалення антитерористичних заходів безпеки – закрити на ключ й опечатати горищні приміщення, перекрити в`їзд стороннім автомобілям, запастися вогнегасниками і проінструктувати весь медичний персонал.

Раніше медики ніколи не вживали настільки серйозних заходів безпеки під час проведення масштабних заходів. За інформацією видання, нинішній наказ пов`язаний з тим, що за останні два тижні центральний пульт столичної станції швидкої допомоги вже тричі мінували.

Крім заходів безпеки на підстанціях, наказ вимагає поповнити запаси ліків, перевірити справність кисневих і протипожежних приладів, а також наказує всім керівникам підстанцій і лікарям бути на зв`язку в межах міста. Медик, який знаходиться на відпочинку, може бути викликаний на роботу в будь-яикй момент.

Самі медики розуміють цей наказ так, що в ті десять днів, коли проходитиме конкурс, їм доведеться працювати цілодобово і без вихідних. Цей же наказ департаменту дає розпорядження забезпечити чергування бригад швидких у всіх місцях скупчення народу, особливо іноземців. Це і готелі, і вокзали, і всі станції метро, розташовані в центрі.

За словами лікарів, у результаті таких посилених чергувань буде нікому виїжджати за викликом звичайних москвичів, оскільки і зараз не вистачає бригад.

NEWSru