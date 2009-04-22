У Києві була знайдена унікальна колекція хасидської спадщини

У сховищах одного з київських вузів була знайдена унікальна етнографічна колекція документів і музичних матеріалів, що ілюструють життя общини брацлавсиких хасидів в Україні ХІХ століття.

Серед предметів, знайдених у архівах київського університету ізраїльським дослідником українського й східноєвропейського хасидизму Нахумом Карлінським, автентичні рукописи, ноти та унікальні фонографічні записи – традиційні єврейські мелодії XVIII-ХІХ століть, записані на фонограф (перший прилад для запису і відтворення звуку).

За словами Карлінського, київські знахідки, окрім історично-художньої, на сьогодні мають і високу аукціонну ціну, тому працівники університетського архіву і чиновники не відразу дозволили ознайомитися з матеріалами. У Ізраїлі сподіваються "оживити" знайдені музичні матеріали і записати їх наново, щоб зберегти для майбутніх поколінь.

Йдеться про частини великої колекції Семена Анського – драматурга і дослідника українського та єврейського фольклору, який на початку ХХ століття зробив декілька етнографічних експедицій на Поділлі, Волинь і в Київську область. У даний час велика частина предметів з його зборів зберігається в Центральному єрусалимському архіві. Інші раритети, зібрані під час етнографічних експедицій, після війни потрапили в сховища Польщі, Німеччини та Литви. Про київську частину колекції у дослідників довгий час інформації не було.

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