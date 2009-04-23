Тимошенко дає на ремонт Андріївської церкви 10 мільйонів
13:53, 23 квітня 2009Культура
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Кабінет міністрів виділив з резервного фонду державного бюджету 10 мільйонів гривень на проведення аварійно-ремонтних робіт Андріївської церкви у Києві.
Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ, відповідну постанову прийнято на засіданні Кабміну 22 квітня.
*** За оцінками експертів, на ремонт Андріївської церкви потрібно 25 млн. грн.
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