Тимошенко почула про проблеми з Євробаченням
15:39, 26 квітня 2009Культура
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Прем`єр вжила хаходів
Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко доручила Держкомтелерадіо забезпечити проведення трансляції фіналу пісенного конкурсу „Євробачення-2009” в Україні та в разі необхідності подати в установленому прядку відповідні пропозиції Кабінетові Міністрів. Про це йдеться у повідомленні управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ.
Водночас у повідомленні наголошується, що доручення Глави Уряду сформоване на підставі повідомлень засобів масової інформації про фінансові проблеми, що виникли в Національній телекомпанії України із забезпеченням трансляції фіналу „Євробачення-2009”.
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