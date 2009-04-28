УГКЦ організовує по Україні концерти академічної музики

Українська Греко-Католицька церква проведе низку благодійних концертів академічної музики “З вірою і любов’ю”, кошти від яких підуть на завершення будівництва Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві.

Про це, 27 квітня, на прес-конференції в УНІАН повідомив глава УГКЦ Блаженніший Любомир (ГУЗАР), під патронатом якого проходитиме благодійна акція.

Як повідомив режисер-постановник мистецьких заходів Сергій АРХИПЧУК, 1 травня концерт відбудеться в Івано-Франківському академічному музично-драматичному театрі, 2 травня – у Тернопільському палаці культури “Березіль”, 3-го – у Львівському національному академічному театрі опери та балету і 5-го – у Національній опері України в Києві.

Як наголошують організатори, мета цих мистецьких зібрань – оновити дух християн: щоб у ситуації загальної фінансово-економічної кризи не допустити кризи духовної. Тому, за задумом, концерти для їх відвідувачів мають стати особливим місцем зустрічі з Богом, а також духовно-культурною подією у житті країни.

У концерті візьмуть участь видатні діячі української культури: Вікторія ЛУК’ЯНЕЦЬ (Віденська опера), Тарас ШТОНДА (Національна опера України, “Большой театр”, Росія), брати Петро та Павло ПРИЙМАКИ (Національна опера України), Наталія ДАЦЬКО (Львівська опера), Галина ДАЦЬКО (Львівський будинок органної та камерної музики), академічний камерний оркестр “Harmonia Nobile” Івано-Франківської філармонії, піаніст, композитор Олександр КОЗАРЕНКО, скрипаль Назар ПИЛАТЮК, поети Василь ГЕРАСИМ’ЮК та Іван МАЛКОВИЧ, актор Євген НИЩУК.

У програмі прозвучать твори зі скарбниці української та світової духовної спадщини.

Як зазначають в Українській Греко-Католицькій церкві, проект “З вірою і любов’ю” є благодійним. Виручені кошти підуть на завершення будівництва Патріаршого собору Воскресіння Христового у столиці.

Також в Івано-Франківську, Тернополі, Львові та Києві Блаженніший Любомир вручить три ексклюзивні грамоти: золоту, срібну і бронзову – тим жертводавцям, які найбільше долучаться до благодійного проекту.