Визначено лауреатів літературної премії ім. Василя Стефаника

Учора, 27 квітня, в Івано-Франківській облдержадміністрації засідала комісія з призначення премії імені Василя Стефаника у галузі літератури. Названо імена трьох цьогорічних лауреатів престижної на Прикарпатті літературної премії.

Зокрема, у номінації «художня література» лауреатом обласної премії імені Василя Стефаника став Василь Бабій з селища Богородчани, у номінації «документальна і науково-критична література» премію розділили кандидат філологічних наук, доцент Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Роман Піхманець з документальним дослідженням «Іван Франко і Василь Стефаник. Взаємини на тлі доби» і Василь Нагірняк з Верховини з художньо-документальною повістю «Во славу Золотого Тризуба».

***Літературну премію імені Василя Стефаника засновано у 1998 році.

Згідно з Положенням, затвердженим розпорядженням голови ОДА у січні 2001 року, дипломи і Почесні знаки лауреатам вручається щорічно 14 травня під час урочистого відзначення Дня народження Василя Стефаника. Розмір Стефаниківської премії визначається головою облдержадміністрації.

У 2008 році лауреатом обласної літературної премії імені Василя Стефаника став Лук’ян Вардзарук за двотомне енциклопедичне видання «Реабілітовані історією».

Усього з часу заснування премії імені Василя Стефаника її лауреатами стали 22 письменники Івано-Франківщини.

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