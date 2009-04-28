5,5 тисяч міліціонерів забезпечать безпеку Євробачення

Громадський порядок і безпека під час проведення в Москві конкурсу Євробачення забезпечуватимуть більше 5,5 тисяч співробітників МВС і близько 3 тисяч співробітників приватних охоронних підприємств (ЧІП).

За даними Департаменту охорони громадського порядку МВС Росії, заїзд учасників і гостей конкурсу почнеться 1 травня. З того часу під цілодобову охорону будуть узято 11 готелів, у яких проживатимуть гості та учасники конкурсу, а також центральний виставковий зал "Манеж" і спорткомплекс "Олімпійський".

Перед проведенням конкурсних заходів "Олімпійський" і "Манеж" будуть обстежені із застосуванням технічних засобів, також будуть привернуті кінологи з собаками.

Для пересування по Москві зарубіжним делегаціям будуть надано 42 автобуси і 42 легкових автомобіля.

Очікується, що щодня "Манеж" відвідуватимуть до 5 тисяч чоловік, а "Олімпійський" – до 20 тисяч чоловік.

За прогнозами МВС РФ, загальна чисельність делегацій з 42 країн-учасниць складе до 1,5 тисяч чоловік. Передбачається, що з зарубіжних країн прибудуть до 3 тисяч уболівальників.

Як повідомив заступник начальника департаменту охорони громадського порядку МВС Росії Микола Тріфонов, міністерство має в своєму розпорядженні інформацію про можливі екстремістські прояви в ході проведення Євробачення.

У даний час уже прийняті заходи, направлені на запобігання таким діям. При цьому Тріфонов зазначив, що не йдеться про теракти, проте можуть бути зроблені спроби зриву заходів, перекриття дорогий і т.д. Він повідомив, що співробітники спецпідрозділів, які притягуватимуться до охорони громадського порядку, "діятимуть законно, але жорстко".

МВС РФ також попереджає про можливість появи підроблених квитків на конкурс. Міжнародний музичний конкурс Євробачення-2009 пройде в Москві з 9 по 16 травня в спорткомплексі "Олімпійський". Україну на ньому представить Світлана Лобода, а Росію – Анастасія Приходько.

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