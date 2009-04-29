Відео-арт ”Смерть Голівуду” від Стаса Волязловського і гурту ”Тотем”

Арт-центр «Я Галерея» тримає відео-арт облогу і запускає новий тривалий проект «УкрВідеоАрт».

Першими учасниками проекту стали художник Стас Волязловський і група «Тотем» (Херсон).

29 квітня о 19.30 в арт-центрі «Я Галерея» вони демонструватимуть програму під назвою «Смерть Голівуду».

Стас Волязловский, як завжди, є неупередженим, суворим і справедливим: «Відеопродукція херсонської студії «Тотем» і Стаса Волязловського, попри фактичну відсутність бюджету й технічної бази, являє собою значний вклад у золотий фонд як вітчизняного, так і світового кінематографу. Відтак, змушує Голівуд, зґвалтований високими технологіями, завалений дорогезною аппаратурою, заздрити і передчувати невідворотний кінець».

…Мистецька Спільнота Херсону створила певну кількість аматорських фільмів на основі Голлівудських лейтмотивів, наприклад, атаки крокодилом групи відпочивальників або вторгнення інопланетян. Вбогість сценографії та підкреслена непрофесійність акторської гри, викликає потребу в шуканні прихованого змісту. Одна з можливих інтерпретацій могла б припустити, що художники висміюють стереотипи людей пострадянських країн, які підводили очі до недосяжних ідеалів західної культури і намагалися незграбно адаптувати до своєї реальності все, що, на їх думку, придумано у кращому світі. Художники заявляють про те, що їхні проекти стосуються також периферійних побоювань перед світовою змовою…

Увага, глядачі до 16 років до перегляду не допускаються!

Арт-центр «Я Галерея» працює без вихідних з 10.00 до 20.00 за адресою — вул. Волоська, 55/57 (Поділ). Вхід вільний