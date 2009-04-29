”Сімнадцять миттєвостей весни” вперше вийдуть у кольорі
11:16, 29 квітня 2009Культура
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А також "У бій йдуть одні старики"
|Кадр з фільму ”Сімнадцать миттєвостей весни”
Повідомляється, що фільм Тетяни Ліознової "Сімнадцять миттєвостей весни", знятий в 1973 році, вийде на каналі "Росія" з 4 по 8 травня о 21:00 в рубриці "Російська серія". Цю інформацію підтвердив виданню заступник генерального директора каналу Олександр Любимов. За його словами, робота фахівців з комп`ютерного "розфарбовування" серіалу тривала три роки.
Як повідомляє видання, "Перший канал" покаже фільм Леоніда Бикова "У бій йдуть одні старики" віку 9 травня.
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