На торгах Sotheby’s уперше виставлять українських живописців

На лондонських торгах всесвітньо відомого аукціонного дому Sotheby’s уперше будуть представлені роботи сучасних українських живописців.

У цілому для участі в лондонських торгах 9 червня 2009 року було відібрано 20 робіт українських художників, серед яких картини Василя Цаголова, Олега Тістола, Іллі Чічкана, Ігоря Гусєва, Максима Мамсикова, Віктора Покиданця, Олексаньо, Павла Макова, Оксани Мась, Миколи Маценка.

Оцінна вартість робіт коливається від 2-3 тисяч фунтів стерлінгів (близько 2,9-4,4 тисяч доларів) до 20-25 тисяч фунтів стерлінгів (близько 29-36,5 тисяч доларів).

Фахівці в сфері мистецтва зазначають, що представлення українського сучасного живопису на лондонських торгах Sotheby’s – не тільки особисте досягнення кожного з художників, але і знаменна подія для України, яка сприятиме виходу українського мистецтва в світовий арт-простір.

Передаукціонна виставка відкриється 19 травня в Українському будинку в Києві. Протягом двох днів, 20-21 травня, усі бажаючі зможуть ознайомитися з експозицією, яка представлятиме кращі лоти з перших торгів Sotheby’s, на яких виставлятимуться роботи українських художників.

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