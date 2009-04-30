Перший пам’ятник жертвам Голодомору в ЄС постав в Угорщині
Найбільше постаралася українська громада і посол (фото)
|Віктор Ющенко зі своїми дітьми під час церемонії відкриття пам`ятного знаку жертвам Голодомору 1932-33 років в Україні, в Будапешті (Угорщина). Фото УНІАН
Наш західний сусід Угорщина у грудні 91-го першою у світі підтримала незалежність України. А парламент цієї країни ще шість років тому визнав Голодомор 1932-33-го актом геноциду. Тож і перший пам’ятник цій трагедії у країні Євросоюзу з’явився в Будапешті.
Віктор Ющенко, Президент України: "Пам’ятник який сьогодні відкриваємо – це приклад братньої підтримки України з боку угорського народу. Від імені українського народу слова подяки адресую кожному, хто причетний до сьогоднішньої знакової події".
Щоб з’явилася ця свічка пам’яті з білого мармуру, найбільше постаралася українська громада і посол в Угорщині. Допомогла і місцева влада. Мер Будапешта про Голодомор довідався від свого діда, який 33-го був в Україні. Каже, про цю трагедію мають знати всі.
Габор Демскі, мер Будапешту: "Нам дуже важливо, щоб у свідомості угорців відклалися ці трагічні події, щоб вони більше ніколи не повторилися. Сподіваюся, що цей пам’ятник символізуватиме цю ідею".
Пам`ятник встановили у центрі Пешта на популярному туристичному маршруті. Тож тепер про нашу трагічну історію знатимуть угорці, впевнені нащадки українських емігрантів.
Ніколета Гортані, дочка емігрантки: "Ми тут в Угорщині пам’ятаємо і дуже сумуємо за це і думаємо, що дуже важливо не тільки в Україні, а й по всьому світі знати, що сталося з українцями".
Український пам’ятник жертвам Голодомору у центрі Будапешту розташований на своєрідній алеї пам’яті. Тут поруч пам’ятник жертв вірменських погромів і грецької революції.