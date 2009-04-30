“Смолоскип” проводить XV Семінар української творчої молоді

3-8 травня в Ірпіні (Київська область) відбудеться XV Семінар української творчої молоді.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив директор видавництва “Смолоскип” Ростислав СЕМКІВ.

За його словами, семінари творчої молоді проводяться щороку за підтримки Міжнародного благодійного фонду “Смолоскип”. Основою концепції семінару є принцип “молоді - для молодих”, тобто оргкомітет складається з колишніх учасників, які пропонують певні теми для обговорення та займаються організацією круглих столів, дискусій, презентацій. Протягом історії семінару у його роботі взяли участь відомі українські політики, правозахисники та письменники Михайло ГОРИНЬ, Анатолій ДНІСТРОВИЙ, Олесь ДОНІЙ, Сергій ЖАДАН, Оксана ЗАБУЖКО та інші. При цьому двоє колишніх активістів семінару – О.ДОНІЙ та Віталій ЧЕПИНОГА – сьогодні є народними депутатами.

Цьогорічний семінар матиме міждисциплінарний характер. Заплановано такі секції: політологія, соціологія, журналістика, культурологія, література. Планується, що в роботі семінару візьмуть участь більш як 100 учасників з усієї країни.