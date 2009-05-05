Гетьман Мазепа має усі шанси повернутися у лоно церкви

Українська православна церква Московського патріархату заявила про можливість скасувати анафему, яку Російська церква висловила українському гетьманові у XVIII столітті.

Керівник відділу зовнішніх відносин церкви отець Кирило заявив, що анафема мала політичний характер і не виправдана за релігійними канонами. Адже Мазепа хоча і вступив у союз з лютеранином, не передавав православних храмів їм та католикам. За словами священиків, Мазепа нічим не завинив перед церквою. Навпаки він будував храми і монастирі в Україні, тоді як в Росії церкви закривав Петро Перший.

Заява пролунала по тому, як Юлія Тимошенко зустрілася у Москві з Патріархом Кирилом і запросила його в Україну. Також прем’єрка висловила згоду із твердженням російського Патріарха про те, що Україна повинна бути опорою православної цивілізації.

ICTV