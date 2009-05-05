Іван Мазепа має усі шанси повернутися у лоно церкви
10:11, 05 травня 2009Культура
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Постаралася Тимошенко?
|Іван Мазепа
Керівник відділу зовнішніх відносин церкви отець Кирило заявив, що анафема мала політичний характер і не виправдана за релігійними канонами. Адже Мазепа хоча і вступив у союз з лютеранином, не передавав православних храмів їм та католикам. За словами священиків, Мазепа нічим не завинив перед церквою. Навпаки він будував храми і монастирі в Україні, тоді як в Росії церкви закривав Петро Перший.
Заява пролунала по тому, як Юлія Тимошенко зустрілася у Москві з Патріархом Кирилом і запросила його в Україну. Також прем’єрка висловила згоду із твердженням російського Патріарха про те, що Україна повинна бути опорою православної цивілізації.
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