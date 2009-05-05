Кіркоров очолить журі Євробачення-2009

Російський співак Філіп Кіркоров стане головою журі пісенного конкурсу "Євробачення-2009".

"Це рішення вже прийняте. Що ж стосується інших членів журі (до 5 осіб), то їхні імена оголосять завтра на прес-конференції", - повідомили організатори цьогорічного конкурсу.

Нагадаємо, у зв`язку зі зміною правил конкурсу "Євробачення", рішення про переможця прийматимуть не лише глядачі, але й професійне журі.

До речі, подейкують, що звістка про головування у журі стала найкращим подарунком до дня народження Кіркорова.

Так, нещодавно, а саме 30 квітня, артист святкував своє 42-річчя, пише "Комсомольская правда".

Серед гостей вечірки було чимало знаменитостей, зокрема Анастасія Стоцька, Маша Распутіна, Яна Чурікова, Сергій Лазарєв та багато інших.

Що ж до подарунків, то батько співака - Бедрос Кіркоров - подарував синові глобус, з натяком на те, аби той побував у тих місцях, де ще не був.

Співачка Анжеліка Агурбаш з чоловіком подарували Кіркорову літню колекцію Gucci. За підрахунками, ціна цього подарунку складає десь 200 тисяч євро.

А Алсу прислала в якості подарунка годинник, вартістю 100 тисяч євро. Ну а Сергій Лазарєв вручив Філіпу Кіркорову статуетку.

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