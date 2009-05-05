«Білоруська весна» у Києві: українські слемери мріють про реванш

В Україні відкрився фестиваль білоруської культури «Білоруська весна».

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив координатор фестивалю Ілько ГЛАДШТЕЙН.

«Цього року фестиваль «Білоруська весна» проходить не тільки в Києві. З представниками білоруської культури зможуть зустрітися Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Луцьк, Харків, Донецьк, Бровари, Кременчук і Луганськ», - сказав І.ГЛАДШТЕЙН.

Координатор фестивалю повідомив, що фестиваль відкрився 3 травня традиційним перфомансом на Майдані Незалежності в Києві «Лижі на асфальті».

У свою чергу, поет Дмитро ЛАЗУТКІН зазначив, що в рамках фестивалю відбудеться традиційний командний поетичний слем «Україна-Білорусь».

«Торік перемогла білоруська збірна. Цього року ми сподіваємося перемогти в цьому матчі-реванші», - зазначив капітан української поетичної збірної.

У рамках фестивалю відбудуться демонстрація фільмів білоруських авторів, концерти білоруських груп, літературні вечори і творчі виставки. «Крім того, ми плануємо провести круглий стіл для обговорення питання цензури в ЗМІ і книговидавництві», - повідомив І.ГЛАДШТЕЙН.

Довідка УНІАН. Фестиваль «Білоруська весна» проходить в Україні щорічно з 2007 року. Фестиваль проводиться за ініціативою групи українських білорусів і українців «Солідарність».