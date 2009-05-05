Держкомтелерадіо знайшло кошти на трансляцію Євробачення-2009

Держкомтелерадіо виконало доручення прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо пошуку коштів для проведення трансляції фіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2009 в Україні.

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов`язки голови Держкомтелерадіо Анатолій Мураховський.

За його словами, трансляція пісенного конкурсу Євробачення-2009 відбудеться у межах коштів, передбачених на фінансування Національної телекомпанії України.

"Український глядач матиме можливість побачити якісну трансляцію Євробачення-2009, - сказав Мураховський.

Нагадаємо, 23 квітня на прес-конференції перший віце-президент Національної телекомпанії України (НТКУ) Роман Недзельський повідомив, що НТКУ через фінансові проблеми не тільки не в змозі надати посильну допомогу українській учасниці Євробачення-2009 Світлані Лободі, а може навіть відмовитися від висвітлення заходу з місця подій.

Незабаром після цього прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко доручила Держкомтелерадіо забезпечити проведення трансляції фіналу конкурсу в Україні і в разі потреби подати в установленому порядку відповідні пропозиції Кабінету міністрів.

Фінал Євробачення-2009 відбудеться 16 травня в Москві. Світлана Лобода виступить під номером 17 в другому півфіналі конкурсу.

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