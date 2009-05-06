Євробачення-2009 у Москві стане збитковим

Проведення музичного конкурсу Євробачення в Москві обійдеться набагато дорожче, ніж попередні конкурси в інших країнах, і витрати на конкурс не окупляться, повідомляється з посиланням на керівника робочої групи з організації конкурсу Валерія Виноградова і гендиректора Першого каналу Костянтина Ернста.

Як повідомив Виноградов, бюджет конкурсу сформований з п`яти джерел. Уряд Росії виділив на проведення Євробачення мільярд рублів, столичний уряд – 200 млн. рублів, Європейський мовний союз (EBU) – близько шести мільйонів доларів.

У московського Євробачення шість офіційних спонсорів: Raiffeisenbank, Schwarzkopf і "Ростелеком" є міжнародними партнерами конкурсу, а Pepsi, Mary Kay і Gold Mine Beer – національними.

Витрати "Першого каналу" і суми спонсорських контрактів офіційно не розкриваються, проте відомо, що без урахування коштів телекомпанії бюджет конкурсу складає близько 42 мільйони доларів. Для порівняння, за словами Ернста, торішнє Євробачення обійшлося в 24 мільйони євро (близько 32 мільйонів доларів за курсом на 6 травня 2009 року).

Основні витрати організаторів – оренда й переобладнання спорткомплексу "Олімпійський", реклама конкурсу, супровід делегацій і журналістів, екіпіровка обслуговуючого персоналу і волонтерів, транспорт тощо. При цьому за зовнішню рекламу, розміщену в Москві на 800 щитах, організаторам платити не довелося, оскільки її розмістили в рамках соціального замовлення.

На фінал Євробачення в "Олімпійський" зможуть потрапити 19 тисяч чоловік, проте лише половина цих квитків поступила в продаж, оскільки інші розподіляються безкоштовно. Квитки на фінал коштують від 5100 до 99800 рублів. Організатори вже продали велику частину, проте скільки на квитках вдалося заробити, не повідомляється. Представник "Першого каналу" заявив, що виручка від продажу квитків – "сльози" у порівнянні з витратами.

Виноградов упевнений, що невеликі доходи від продажу сувенірної продукції з символікою Євробачення не дозволять Москві компенсувати свої витрати на проведення конкурсу. Представник EBU також говорить про те, що московський конкурс буде збитковий. "Головне – не заробітки, а зовнішньополітичний ефект", – вважає Ернст, визнаючи, що шоу не окупиться. Касові розриви «Перший канал», за його словами, покриватиме за рахунок власних коштів.

Подробиці