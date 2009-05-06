Українська компанія представила в Нью-Йорку мультсеріал про Обаму

Українська компанія зняла мультсериал про президента США Барака Обаму і представила його в Нью-Йорку. Анімацією зацікавилися західні продюсери.

У мультсеріалі під назвою «Суперзірка Барак Обама: нерозказана історія» (BARACK OBAMA SUPERSTAR: The Untold Story) американський президент обіцяє Володимиру Путіну, Уго Чавесу та Ніколя Саркозі здійснити їхні потаєні мрії.

"Не питайте, що світ може зробити для Америки, запитаєте, що Америка може зробити для світу" – каже анімаційний Барак Обама в одному з епізодів мультфільму, знятого київською компанією CFC Consulting.

Така позиція і така заява з вуст Президента США робить можливою поїздку Уго Чавеса в Діснейленд, про що той мріяв з дитинства. Здійснюються мрії й інших світових лідерів: Володимир Путін знімається в головній ролі в продовженні культової кіноепопеї «Рембо», Ніколя Саркозі проводить незабутній час в котеджі Playboy, а Далай Лама дістає можливість промчати, як байкер, по хайвеях і потрапити на рок-фестиваль.

Мультсеріал «Суперзірка Барак Обама» був представлений українською компанією 30 квітня 2009 року на прес-конференції в Нью-Йорку, приуроченій до 100 днів президентства Барака Обами.

Як повідомили Кореспондент.net у компанії CFC Consulting, показ мультсеріалу планується в Україні.

Мультфільм складається з серії історій, в яких, у сатиричній формі, подається таке нове явище, як «глОбамізація», що стало результатом вибухової популярності нового Президента США у світовому масштабі.

За словами творців, презентація мультиплікаційного серіалу дала старт формату м’юпотун (mupotoon) – оригінальному способу об`єднання інформації про помітні події політичного характеру, музики та анімації. Цей термін виник від поєднання англійських слів музика, політика і мультфільм (music, politics, cartoons).

Як повідомили творці мультиплікаційного серіалу, натхнення в його створенні їм додали світові хіти таких відомих естрадних виконавців, як Бейонсе (Beyonce), Кід Рок (Kid Rock), Аліша Кіз (Alicia Keys), Медкон (Madcon) та інші.

"Ми сподіваємося, що наступні серії у форматі м’юпотун будуть покладені на оригінальну музику всесвітньо відомих виконавців, і це додасть ще більше популярності нашому анімаційному продукту", – таку думку висловив Геннадій Курочка, керівний партнер компанії CFC Consulting.

За його словами, всесвітньо відомі продюсери і міжнародні дистриб`юторські компанії виявили цікавість до розповсюдження анімаційного фільму в новому форматі м’юпотун на світових ринках.

Продакшн-партнером CFC Consulting у процесі втілення ідеї анімаційного фільму в життя виступила компанія Future Media Arts.

"Усім подобаються мультфільми, усі ми любимо музику і більшість з нас цікавиться політикою. Тоді чом би не об`єднати всі ці елементи в одному динамічному, смішному та розважальному форматі? Це було головною думкою, яка стояла за створенням мультиплікаційного серіалу у форматі м’юпотун, який був винайдений і створений в Києві, а потім – представлений світу в Нью-Йорку. Таким чином, м’юпотун є космополітом від народження, і ми сподіваємося, що його тепло зустрінуть глядачі у всьому світі", – зазначив Юрій Сак, креативний директор CFC Entertainment, підрозділі компанії CFC Consulting.

Корреспондент.net