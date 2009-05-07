Кобзон заспіває на Співочому полі в Києві

10 травня 2009 року на Співочому полі в Києві відбудеться великий святковий концерт Академічного ансамблю пісні і танцю Російської армії ім. А.В.Александрова. Спеціально для участі в цьому концерті в українську столицю прибуває народний артист СРСР Йосип Кобзон.

Як повідомили в прес-службі Посольства Російської Федерації в Україні, концерт відбудеться в рамках урочистих заходів, присвячених Дню Перемоги. У програмі виступу – пісні російських композиторів, народні пісні, класичні твори, хореографічні постановки.

Концерт почнеться о 16:00 на Співочому полі – на Дніпровських схилах, внизу від Національного музею Великої Вітчизняної війни.

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