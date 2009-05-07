Уряд виділив 50 млн. на створення українських фільмів у 2009 році

Для створення належних умов розвитку вітчизняного кінематографу за ініціативи МКТ та Державної служби кінематографії відповідно до бюджету 2009 року зі Стабілізаційного фонду на потреби національного кіновиробництва передбачено додатково 50 млн.грн.

По це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства культури й туризму.

Державним бюджетом України на 2009 рік на потреби кіновиробництва передбачено лише 5 млн. грн. Для порівняння в період з 2006 по 2010 роки в Росії буде забезпечено субсидування у розмірі 280 млн. доларів виробництва 80 художніх, 1100 документальних та 30 анімаційних проектів. На окремий кінофільм держава надає субсидії в розмірі до 2 млн. доларів.

За поданням Міністра Василя Вовкуна 28 квітня 2009 року прийнято Постанову Кабінету Міністрів України №408 «Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для створення фільмів національного виробництва».

Бюджетні кошти виділено відповідно до Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду і спрямовуються на:

– завершення робіт за розпочатими кінопроектами із створення фільмів національного виробництва за державним замовленням згідно з укладеними з Держкіно договорами, зупинення робіт за якими призведе до фінансових втрат;

– створення фільмів національного виробництва відповідно до затвердженої МКТ програми виробництва та розповсюдження фільмів за державним замовленням, у тому числі разом з кінематографістами інших держав на території України та за її межами.