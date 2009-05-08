Фінал «Євробачення – 2009» у Москві вестимуть Алсу й Ургант
09:31, 08 травня 2009Культура
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Інформація організаторів конкурсу
|Алсу
Про це УНІАН повідомили організатори конкурсу.
Також повідомляється, що півфінали конкурсу вестимуть супермодель Наталія ВОДЯНОВА і телеведучий Андрій МАЛАХОВ.
Як повідомляв УНІАН, фінал "Євробачення - 2009" відбудеться 16 травня, а півфінали пройдуть 12 і 14 травня в московському спорткомплексі "Олімпійський".
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