Фінал «Євробачення – 2009» у Москві вестимуть Алсу й Ургант

Інформація організаторів конкурсу

Фінал «Євробачення – 2009» У Москві вестимуть співачка АЛСУ і телеведучий Іван УРГАНТ. Фінал «Євробачення – 2009» У Москві вестимуть співачка АЛСУ і телеведучий Іван УРГАНТ. Про це УНІАН повідомили організатори конкурсу. Також повідомляється, що півфінали конкурсу вестимуть супермодель Наталія ВОДЯНОВА і телеведучий Андрій МАЛАХОВ. Як повідомляв УНІАН, фінал "Євробачення - 2009" відбудеться 16 травня, а півфінали пройдуть 12 і 14 травня в московському спорткомплексі "Олімпійський".

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