1 серпня стартує дитячий марафон стежками Бандери

Голова Львівської обласної ради Мирослав Сеник проведе робочу нараду з питання організації та проведення міжнародного дитячого велосипедного марафону «Європейськими стежками Степана Бандери». Веломарафон пройде у рік, проголошений Львівською обласною радою Роком Степана Бандери, і маршрут його пов’язаний із життям цього великого провідника української нації. Про це сьогодні, 8 травня, повідомляє ЗІК.

Головним організатором веломарафону є Благодійний фонд «Еко-милосердя», який тісно співпрацює з Львівським обласним центром краєзнавства екскурсій і туризму учнівської молоді (ЛОЦКЕТУМ) і має шестирічний досвід проведення багатоденних дитячих веломарафонів в Україні та у Європі. Співорганізаторами заходу виступають усі міста, через які прокладений маршрут велосипедистів. Захід проходитиме з 1 до 24 серпня 2009 року. Фінішуватиме марафон у День Незалежності України біля могили Степана Бандери. Учасники велокросу матимуть можливість ознайомитись із Українським вільним університетом у Мюнхені. На 28 серпня заплановане їхнє повернення до Львова.

Учасники веломарафону – діти шкільного віку (14–17 років), які кілька років займаються велотуризмом у Львівському обласному центрі краєзнавства екскурсій і туризму учнівської молоді (ЛОЦКЕТУМ) у супроводі двох досвідчених дорослих велотуристів подолають маршрут, пов`язаний з життям Степана Бандери: Соснівка – Сокаль – Червоноград – Жовква – Львів – Миколаїв – Жидачів – Калуш – Болехів – Моршин – Стрий – Дрогобич – Самбір – Судова Вишня – Мостиська – Краків – Піщани (Словаччина) – Відень (Австрія) – Мюнхен (Німеччина).

Програма передбачає урочисті церемонії та публічні заходи (проводи марафонців, мітинги, передача капсул з землею для доставки на могилу С.Бандери, виступи відомих громадських діячів, прес-конференції тощо) біля пам`ятників С.Бандері в усіх містах за маршрутом марафону в Україні, а також зустрічі з ровесниками за кордоном та спілкування з ними на теми здорового способу життя.

***Благодійний фонд «Еко-милосердя» був створений в 2001 році з метою організації заходів для всебічної допомоги дітям та особам, які проживають в екологічно забруднених місцевостях. Фонд є громадською організацією, яка об`єднує 60 учасників.

У першу чергу фонд зосереджує свою діяльність для дітей м. Соснівки, які перенесли фтористу інтоксикацію та масово хворіють на флюороз. Фонд організовує для таких дітей літні табори, оздоровлення в Карпатах. Найбільший розвиток отримала така форма оздоровлення як багатоденні велотуристичні походи.

У 2003 році був здійснений 1-ий Транскарпатський дитячий велопробіг «Буг–Уж» – 825 км, 16 днів, 16 учасників.

Наступного літа – 2-ий Транскарпатський дитячий велопробіг «Соснівка–Говерла–Соснівка» – 22 дні, 22 учасники, 1200 км.

Влітку 2005 року був здійснений 1-ий Транс’європейський дитячий веломарафон «Україна – Атлантика» через 8 країн Європи, (Україна – Польща – Чехія – Німеччина – Люксембург – Голландія – Бельгія – Франція) 3500 км, 61 день в дорозі, 16 учасників. Після цього були багатоденні подорожі в Карпати, в Польщу, на Волинь, систематичні тренування та участь у змаганнях різного рівня. Вихованець клубу Михайло Каралюс є дворазовим чемпіоном України з техніки велотуризму.

Фонд продовжує популяризувати активний відпочинок та здоровий спосіб життя. Шукає нові цікаві ідеї. Організовує для всіх бажаючих велотури вихідного дня, бере участь в різноманітних публічних заходах.

Фонд є членом Львівської обласної Федерації спортивного туризму та Федерації спортивного туризму України, активно співпрацює з Львівським обласним центром краєзнавства екскурсій і туризму учнівської молоді.

Фонд співпрацює із місцевими спонсорами, волонтерами, а також із закордонними громадськими організаціями (Французька асоціація «Діти України», Міжнародний Клуб Левів)..

Спільно з благодійною організацією «Карітас Соснівка» за підтримки місцевої громади фонд постійно реалізує проект «Благодійна їдальня для дітей з малозабезпечених сімей» надаючи безплатні гарячі обіди для 40 дітей щоденно.