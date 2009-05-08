Тенор Хосе Каррерас покидає оперну сцену

Усесвітньо відомий тенор Хосе Каррерас повідомив про припинення оперних виступів. Таке зізнання знаменитий співак зробив у інтерв`ю газеті The Times , опублікованому на сторінках видання 8 травня.

За словами 62-річного іспанського тенора, він більше не може відповідати високим вимогам, необхідним для виконання головних партій в операх. При цьому Каррерас зазначив, що готовий виступати з сольними концертами в тому випадку, якщо він зможе вибрати відповідний репертуар. "Що стосується опери, то тут, за винятком певних обставин, моя кар`єра закінчена", – підкреслив співак, не уточнивши проте, які саме обставини він мав на увазі.

Хосе Каррерас є одним з найвідоміших тенорів сучасності й разом з Пласідо Домінго й Лучано Паваротті був учасником проекту під назвою "Три тенори", створеного з метою просування класичної музики серед широкої публіки. Проект фактично припинив існування після того, як 6 вересня 2007 року помер найбільш відомий учасник тріо – Лучано Паваротті.

Крім того, як зазначає The Times, третій учасник проекту "Три тенори" – Пласідо Домінго – також завершить кар`єру вже цього року.

Варто відзначити, що в 1987 році у Каррераса була діагностована лейкемія, що поставило під загрозу його кар`єру й життя. Проте співак одужав і продовжив брати участь в оперних і сольних концертах.

Lenta.ru