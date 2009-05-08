Міністр культури стверджує, що фільм ”Тарас Бульба” – замовний

Міністр культури і туризму України Василь Вовкун заявив, що фільм режисера Володимира Бортка «Тарас Бульба» є «замовним фільмом».

Таку заяву Василь Вовкун зробив сьогодні в Одесі в ході зустрічі з журналістами.

На його думку, фільм «Тарас Бульба» місцями «трішки нагадує радянські фільми».

«Є сцени, які смішать. Принаймні, в Києві в залі сміялися, коли герої кілька разів підряд били себе в груди і повторювали одну і ту ж фразу», - відзначив міністр культури.

«Це був замовний фільм, і ми знаємо, хто його замовляв і яка його спрямованість, скажімо так, – і проти «українства» і проти Польщі. Я б сказав, що не кращим чином там зображено і єврейство», – підкреслив Василь Вовкун.

«Таке враження, що російський імперіалізм просто, якщо так можна висловитися, з`явився в новому образі, через Гоголя, в XXI сторіччі. Крапка», – додав він.

Раніше Центр національного відродження (ЦНВ) імені С.Бандери звернувся до Вовкуна з вимогою пояснити, "до яких пір іноземці дозволятимуть собі вільно трактувати історію України", маючи на увазі фільм.

У ЦНВ ім. Бандери відзначають, що для сценарію фільм Богдана Ступку засмутила черкаська публіка Героя Богдана Ступки спалюють за ”русскую землю” у Тарас Бульба Володимира Бортка був використаний пройшовший цензуру в 1842 році на замовленням московської влади, без участі Миколи Гоголя, варіант повісті.

Автори звернення вважали, що "русофільські настрої "головних героїв", перетворили героїку козацької боротьби з одного з етапів становлення української Держави на хай і високохудожню, але рекламу... "російської землі".

Тим часом Комуністична партія України (КПУ) присудила премію імені В.І. Леніна за 2008 рік режисерові Володимиру Бортко за фільм Тарас Бульба.

Раніше лідер Всеукраїнського об`єднання Свобода Олег Тягнибок назвав фільм Тарас Бульба "продуктом інформаційної війни, яку веде Росія".

"З погляду РФ - вона поводиться правильно. Не маючи своїх героїв, росіяни шукають їх в інших націях. Україна нічого не може зробити у відповідь. Ми навіть не можемо створити такий же свій продукт. Нам потрібно було самим - українським режисерам, акторам, за українські гроші зняти свій фільм Тарас Бульба. А ми дали можливість росіянам укріпити комплекс неповноцінності у українців", – сказав Тягнибок.

Спроб екранізації повісті великого класика світовий кінематограф знав немало. Найперша була ще в 1909, коли першопроходець російського кіно Олександр Дранков зняв російський німий фільм «Тарас Бульба». Потім були і голлівудська (з Юлом Брінером, «Прекрасна сімка»), і німецька, і французька, і англійська і навіть італійська та чеська версії. Не давав спокою твір і радянським режисерам, і - вже пізніше - російським і українським сучасникам. Багато хто пам`ятає, скільки мріяв побачити в ролі Бульби свого друга Жерара Депардье наш президент Віктор Ющенко.

Gazeta.ua