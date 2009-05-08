Затверджено програму «Українська книга» на 2009 рік

28 квітня тимчасовий виконувач обов`язків голови Державного комітету телебачення та радіомовлення Анатолій Мураховський підписав наказ №171, яким затвердив програму «Українська книга» на 2009 рік.

До остаточного переліку потрапили 78 видань, затверджених колегією Держкомтелерадіо 26 березня, а також 46 видань, по яких у комітету залишається кредиторська заборгованість перед видавництвами і друкарнями за 2008 рік. Нагадаємо, що спершу до проекту програми колегія Держкомтелерадіо внесла 86 видань.

Загальний наклад видань за програмою становить 472,4 тис. примірників, вартість - 20 млн гривень, з яких 3,8 млн гривень - на покриття кредиторської заборгованості за 2008 рік.

Випуском книг за держпрограмою займатимуться видавництва «Наукова думка» (7 видань), «Січ» (5 видань), «Маяк» (5 видань), Книжкова палата України ім. І.Федорова (5 видань), Києво-Могилянська академія (4 видання), «Таврія» (4 видання), «Веселка» (3 видання), «Ранок» (3 видання), «Грамота» (3 видання), «Каменяр» (3 видання), «Прапор» (3 видання), «Либідь» (3 видання), «Шанс» (3 видання), «Політехніка» (3 видання), «Етнос» (2 видання), «Пульсари» (2 видання), Волинська обласна друкарня (2 видання), «Фоліо» (2 видання), «Гамазин» (2 видання), «Факт» м. Київ (2 видання), «Перун» (2 видання), «Букрек» (2 видання), «Мистецтво» (2 видання), «Карпати» (2 видання), «Балтія-Друк» (2 видання), «Світ» (2 видання), «Здоров`я» (2 видання), «Спалах» (2 видання), «Урожай» (2 видання), видавництво «Старого Лева», АВІАЗ, «Епсілон», «Успіх і кар`єра», видавнича група «Основа», «Український письменник», «Дніпро», «Золоті ворота», видавництво Соломії Павличко «Основи», «Кредо», «Основа» м. Харків, «Інтелект-Арт», «Збруч», «Факт» м. Харків, Дирекція ФВД, «Піраміда», «Україна», «Екс Об», «Наш час», видавничий центр «Просвіта», «Дивосвіт», «Техніка», «Вища школа», Луганський національний педагогічний університет ім. Т.Шевченка, «Книга», «Елібре», «Еко-продакшн», Чернівецька обласна друкарня, «Дух і літера», видавнича група «А.С.К», «Криниця», «Прес-КІТ», «Грані-Т», «Музична Україна», редакція журналу «Дніпро», «Українська енциклопедія ім. М.П.Бажана», «Картографія», «Донбас», «Кримнавчпеддержвидав».

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