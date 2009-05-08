У Києві пройде ”Празька весна”

8-20 травня 2009 року в Києві відбудеться виставка "Празька весна", у рамках якої можна буде ознайомитися з живописом у стилі "романтичний реалізм", скульптурами чеських авторів (малі форми) і празькими пейзажами очима українських сучасних майстрів.

Живопис, графіка й скульптура відібрані з приватної колекції художниці Лариси Ольшевської, яка майже двадцять років життя присвятила Празі. Зокрема, будуть представлені роботи художників Олексія Кулакова, Наталії Папирної, Олександра Янути, Володимира Труша, Віталія Колесникова і Лариси Ольшевської.

Як зазначають організатори виставки, "Празька весна" – це бажання познайомити українського глядача з українським і чеським мистецтвом європейського рівня і якості.

Крім того, в окремі дні з 8 по 20 травня в галереї відбудуться концерти, які порадують відвідувачів живого виконання творів італійських, українських і чеських композиторів.

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