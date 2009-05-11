Літературний вечір Арлова і Ірванця

14 травня у книгарні “Є” (Київ, вул Лисенка, 3, м. “Золоті ворота”) в рамках фестивалю "Білоруська весна-2009" відбудеться зустріч з відомим білоруським письменником та істориком Уладзіміром Арловим.

Він виступить разом зі своїм перекладачем українською - відомим українським письменником Олександром Ірванцем. Літературний вечір буде також зустріччю давніх друзів.

Початок о 18.30.

Уладзімір Арлов (1953 р.н.) - відомий білоруський письменник, історик. Перші літературні твори опублікував у студентських самвидавних альманахах “Блакітни ліхтар” та “Мілавіца”, після чого змушений був запізнатися з літературознавцями з КҐБ. Автор кількох книжок прози, поезії, есеїв та історичних нарисів, які останнім часом виходять у світ переважно за кордоном. Після приходу до влади О. Лукашенка був з політичних мотивів звільнений з видавництва “Мастацкая літаратура”. Автор численних книг художньої та документально-історичної прози, серед яких - “Мій родовід до п’ятого коліна”, “Реквієм для бензопилки” (К.: Факт, 2005), “Бедрик з П’ятої авеню”, “Таємниці древнього Полоцька”, “Десять віків білоруської історії” (у співавторстві). Твори Арлова перекладались більш як двадцятьма іноземними мовами.

Лауреат Літературної премії ім. Францишека Богушевича Білоруського ПЕН-центру.