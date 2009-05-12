Сьогодні пройде перший півфінал Євробачення-2009

Сьогодні в Москві пройде перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2009».

Учора відбулася урочиста церемонія відкриття конкурсу.

Другий півфінал і фінал відбудуться 14 і 16 травня відповідно. Ведучими півфіналів будуть топ-модель Наталія ВОДЯНОВА і телеведучий Андрій МАЛАХОВ, а фіналу - шоумен Іван УРГАНТ і співачка Алсу.

Україну на «Євробаченні-2009» представляє співачка Світлана ЛОБОДА.

Вона виступить під номером 17 у другому півфіналі з піснею «Anticrisis girl» («Антикризова дівчина»).

Під час її виступу буде задіяно на сцені три "пекельні" колеса, на яких встановлено піротехнічні пристрої, вітродув, світлодіоди.

Росію цього року представить також українська співачка Анастасія ПРИХОДЬКО з піснею «Мамо».

РФ одержала право на проведення конкурсу після перемоги на ньому в травні 2008 року російського співака Діми БІЛАНА.

Спочатку на «Євробаченні-2009» планували представити своїх артистів 43 країни, проте 12 березня Грузія відмовилася від участі в конкурсі.

Гендиректор конкурсу Сванте СТОКСЕЛІУС заявляв, що «Євробачення-2009» буде найграндіознішим за всю свою 53-річну історію.

Відомо, що вже зараз бюджет конкурсу перевищує 24 млн. євро, проте точна сума буде названа після його завершення.